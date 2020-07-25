最年輕VS最年輕、建名VS建名，民進黨全國最年輕的黨部主委、新竹市議員陳建名，近日與雲林縣此屆最年輕的鄉長、褒忠鄉長陳建名相見歡，同名同姓的年輕世代立即碰出火花，促成竹市西區與雲林褒忠的交流合作。

年僅35歲的新竹市議員陳建名近日當選民進黨全國最年輕的地方黨部主委，年輕、有幹勁，腦筋又動的快，上任不過月餘已讓新竹市黨部有多項創新成果，黨部已不是過去只有辦辦政治性活動及選舉動員的指揮所功能而已。

而若谷哥「陳建名」，除了這位最年輕主委的新竹市議員之外，雲林縣褒忠鄉也有個全縣最年輕的鄉長「陳建名」。擔任過鄉民代表的褒忠陳建名，此屆捲土重來順利當選鄉長，年僅42歲的他也是雲林縣全縣最年輕的鄉長。

新竹建名說，互稱「建名兄」的感覺很奇特，過去也曾有不少人叫「建名」的「音」，像是黨內的總召柯建銘，他回憶當工讀生時曾有1次跟總召同桌吃飯，一位前輩就叫他「建名

不要客氣，要多吃一點…」，總召還以為在叫他而抬頭回說「好好」，結果發現不是在講他還大笑了一下，而褒忠鄉長是連寫法都一樣，感覺更是不同。

新竹建名說，陳建名擔任褒忠鄉長之後，順利爭取到中央補助經費，要設立1座長輩小孩都好用的社福館，正好看到他的臉書裡，正介紹著新落成的新竹市北區社福大樓，以及各樓層所提供的多元性服務，於是雲林建名就打電話給他，希望能前來新竹市參訪社會福利共構館，因而促成這次交流。

褒忠鄉公所團隊經過一整天的考察行程，收到滿滿的收穫，兩位陳建名皆表示，期盼新竹雲林兩縣市未來能有更多交流合作的機會。

(中時 )