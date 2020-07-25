「2020台灣金美脈線上攝影大賞」32幅獲獎作品，巡迴谷關遊客中心展至9月25日。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山寶寶現身脊梁山脈攝影展開幕茶會，讓現場大小朋友相當驚喜！（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局企劃組組長吳潔萍。（參山處提供／王文吉台中傳真）

交通部觀光局參山處副處長曹忠猷。（參山處提供／王文吉台中傳真）

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，32幅獲獎作品在谷關遊客中心展出到9月25日。參山國家風景區管理處也宣布「旋轉奇冰、樂不思暑」呷冰活動正式啟動，搭配火熱進行中的步道抓寶、中部好湯抽鑽石活動，暑假遊谷關，呷冰、步道、溫泉三個願望，一次滿足！

脊梁山脈攝影展剛結束台北京站廣場展出，選擇兼具山林美景溫泉特色、適合全家旅遊的谷關做為巡迴展出的示範點。觀光局企劃組組長吳潔萍、參山處副處長曹忠猷、和平區代表管慧莉及谷關溫泉業者出席開幕茶會，超高人氣的喔熊組長與難得出現的參山寶寶同場亮相，讓現場大小朋友相當驚喜！

觀光局企劃組組長吳潔萍表示，「2020台灣金美脈線上攝影大賞」透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，精選出32幅獲獎作品。6月份於台北京站廣場首展頗受好評，特別選群山環繞、風光明媚的谷關遊客中心續展，歡迎各地遊客來谷關飽覽台灣山脈之美。

參山處在茶會上宣布「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動正式啟動，處長柯建興指出，去年參山處舉辦呷冰活動迴響熱烈，今年當然不會讓遊客失望！8月31日前來參山轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山生態、松柏嶺等6個遊客中心，參加活動就可以吃到每日限量冰品。

脊梁山脈攝影展開幕的同時，中橫健行隊一行人從中部橫貫公路的起點東勢，一路走到了谷關，明天將繼續往梨山前進。中橫健行隊成員看到這些台灣美麗山岳的照片都很開心，因為馬上就能親眼見到照片中梨山的美麗景色！

因應疫情逐漸趨緩，觀光局自7月份開始已推出團客、自由行、觀光遊樂園及台灣觀巴等「安心旅遊」方案，期待透過脊梁山脈旅遊年各項主題活動加倍帶動國內旅遊產值，也希望讓遊客一起體會台灣山脈之美。

(中時 )