周興哲今（25日）出席半自傳散文集《那些未曾說過的話》簽書會，受訪聊起他的哥哥周予天，日前被時報周刊拍到駕駛保時捷與26歲陳敬宣在暗巷上演接送情，而這輛跑車的車主就是周興哲，對此，周興哲今委婉表示：「這個喔．．．我們等一下準備簽書，哥哥感情事就先別聊了。」知道哥哥開自己的車去約會嗎？他幽默笑回：「我的車子就讓他開，但感情事我就沒有在管，他很喜歡開我的車，這台車子曝光率還滿高的，所以我考慮把它賣掉。」

周興哲此次在書中精選十首經典曲，並透過延伸出來的10個故事，堆疉出這本紙上情歌；書中包含一路以來的成長照片，將音樂、文字及圖像完美結合。講述自他兒時的創作原點、音樂路，讓所有讀者及歌迷透過文字感受他的音樂溫暖。今出席簽書會，周興哲笑稱「感覺自己今天特別聰明、文青」。他下個月即將攻蛋，問起演唱會籌備進度？周興哲說：「我們是七月初開始準備的，下周要開始舞蹈彩排，我（對舞蹈）有信心，己經不像台北場那樣，台北當時整個人滿緊張，走位又不熟悉。」此次演唱會舞台將升級，還可能會有尬舞的環節出現。

他日前在臉書分享影片，片中以剪影方式透露演唱會嘉賓，網友推測有S.H.E、鄧紫棋、八三夭阿璞及周興哲的愛犬蕭邦，引發S.H.E的粉絲不滿，認為他以此宣傳自己的演唱會；周興哲今被問此事，先向各方粉絲致歉：「我自已也不知道有這個影片，但其中真的有嘉賓在裡面。必須向粉絲們說聲抱歉，沒有要讓他們不開心。」不排斥愛犬蕭邦屆時登上小巨蛋與他同台。

本屆金曲獎入圍名單日前公布，周興哲被外界認為是遺珠之一，他說：「出道六年一直跟金曲獎沒緣份，己習慣這件事，謝謝川哥（金曲主席陳鎮川）提到我，但我們音樂還是繼續做。」他坦言公布入圍名單那天團隊都很緊張：「我們其實滿想入圍，名單公布後我經紀人滿難過。」

周興哲今出席簽書會。（尤嬿妮攝）

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