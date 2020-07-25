台北市長柯文哲日前接受媒體專訪表態準備選總統，柯妻陳佩琪25日則在臉書發文扯後腿說「心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。」

陳佩琪今天在臉書發文指出，最近疫情平穩， 醫學會又開始上實體課程， 雖然衛福部已降低所有次專科換證的學分數，但還是不敢太偷懶，有課都會乖乖去上，她也會上網幫柯文哲搜尋外科教育課程，6年換照時間也快到了， 不認真些，搞不好市長下台後，真的會失業，以前叫柯去上課，都推三阻四說沒時間， 現在大概有所覺悟了，都會乖乖去了。

陳還表示，有人喜歡酸柯文哲準備要選總統，通常也會順便把她罵進去，其實不必如此，「因為我幫他找課程，就是心裡很清楚，再怎麼選，也選不贏XX黨的啦。」

陳佩琪透露，柯文哲曾讚美說臉書某段寫的太好了，「妳說選舉要贏，要有東廠、網軍，還有前瞻，還有…還有那個什麼…什麼的，記不起來了。」「甭記這麼多啦， 就是你教我的，沒黨產不打緊，就都用國家資源去打選戰就好了， 記那麼多幹嘛 ，好好排出時間去上課拿學分要緊啦！」

此外，陳佩琪說，最近碩博士論文議題很夯， 驗證了選舉時媒體、側翼、名嘴、網軍的重要，面臨類似質疑，當媒體、名嘴、網軍9成在檢討對手，而不檢討自己，其實壓根一點壓力也沒有，甚至利用側翼在某個網站隨便寫上幾句不知出處的聲明，而國內唾手可及的文件，靠權勢來個封存30年，這種選舉法誰也贏不了他們。

(中時 )