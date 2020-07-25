天然美女金泰希僅得第七名。（圖／達志影像）

孫藝珍跌出第十名外，得第十一名。（圖／達志影像）

截至目前票選結果，朴信惠列為最美韓國女星第一名。（圖／達志影像）

韓國K-POP多年前起在全球掀起風潮，許多歌曲、電影、戲劇作品都廣傳到世界各地，一個票選網站「ranker.com」最近舉行投票選出最美女明星，女神宋慧喬僅得第6名，前3名分別是全智賢、朴敏英、朴信惠，而先前因《愛的迫降》再翻紅並前進好萊塢的孫藝珍竟只排第11名。

據《香港01》報導「ranker.com」最近舉辦最美韓國女星投票，12天內吸引了2.6萬人投票，從第20名起倒數為劉仁娜、具惠善、雪莉、Dara、韓志旼、庭沼珉、孔曉振、李珉廷、金智媛、孫藝珍、尹恩惠、文彩元、金昭誾。

被封為韓國第一天然美女的金泰希得到第7名，打敗她的依序是宋慧喬、秀智、IU、全智賢、朴敏英，30歲的朴信惠封后得第一。而久未有新作的全智賢，今年客串《屍戰朝鮮第二季》引發話題，朴敏英這兩年則有《她的私生活》、《天氣好的話，我會去找你》等人氣戲劇，年底朴信惠將以《薛西弗斯:the myth》回歸電視劇。

而除了喜好度之外，先前媒體曾曝光一份韓國女星片酬排行榜，第一、二名由全智賢和李英愛奪下，每集片酬約250萬台幣，接著是河智苑、宋慧喬、崔智友，每集片酬約125萬台幣，可見全智賢不論是粉絲喜好度和片酬都位於韓國女星前3名，吸金天后封號當之無愧。

(中時新聞網)