吳慧珍幼年模樣。（王志偉翻攝）

現年27歲吳慧珍。（王志偉翻攝）

吳的姑姑來到哥哥墳前，祭拜告知哥哥南非子女跨海尋親。（王志偉翻攝）

「好奇自己的身世，希望有一天可以回到花蓮看看⋯⋯」，一封來自南非女孩尋人啟事的臉書PO文，引起當地公所好奇，得知出生花蓮壽豐鄉的吳慧珍，爸爸意外過世後，和媽媽回到南非，思念20多年的「花蓮家人」，也希望有一天回到出生地，公所聯繫上吳的姑姑，錄製了一段影片，傳遞家人的思念。

現年27歲的吳慧珍，日前透過台灣友人在臉書社團發布尋人啟事，「媽媽白翠萊是南非人，爸爸吳阿水是花蓮壽豐鄉人，她在台灣出生，但因爸爸過世，媽媽帶著他們3兄妹回南非，一直很好奇自己的身世，希望有一天可以回到花蓮看看」。

壽豐鄉公所主動跟網友聯繫，因吳慧珍不會講中文，透過網友翻譯，終於取得當年的戶籍地址，循著「唯一線索」，果然在山邊路找到吳姓家人住宅。

吳慧珍最小姑姑吳秀英說，慧珍的爸爸是她二哥，因車禍在28年前過世，二嫂白翠萊因哥哥離世後，就帶著孩子回到南非，從此吳家子孫分隔兩地。吳家6兄妹只剩下她1人在世。吳秀英拿出2哥年輕的照片和吳慧珍的照片對比，直呼「父女倆長得很像」。公所協助錄製影片，傳給姪女，表達家人思念。

壽豐鄉長劉耀宗說，因國外新冠肺炎疫情嚴重，目前入境不易，允諾會協助吳慧珍展開返鄉探親之路。

(中時 )