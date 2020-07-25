國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風波，重創個人選情及國民黨形象，李眉蓁今晚將舉行競選總部成立，國民黨前主席朱立倫將到場替李眉蓁助選，朱立倫下午南下前出席活動受訪表示，李眉蓁已經針對論文事件道歉，基於她勇於認錯、鼓勵年輕人參政，還是會去高雄幫她站台。

對於李眉蓁論文抄襲風波，朱立倫表示，有錯就要認錯，錯了就要道歉，李眉蓁已經道歉，勇於對於12年前錯誤認錯，因此，他還是會到高雄為李眉蓁站台，我們應該在這時候站出來。

論文風波重創李眉蓁選情，朱立倫坦言，當然一定會有影響，但這次補選對很多選民而言，現在綠營中央執政，過去20年民進黨長期在高雄執政，現在又要回來，大家能不能接受，其次，李眉蓁願意為高雄分線的熱忱，相信選民會給予肯定，或許論文在近期有衝擊，接下來李眉蓁要更努力謙卑爭取認同及肯定。

朱立倫表示，現在國民黨要大家一起努力，不論補選、修憲及其他重要議題，必須展現改革信念與決心，大家也會支持黨主席江啟臣做的事情。

至於論文風波是否衝擊江啟臣威信，朱立倫說，不管是過去江啟臣的努力，或是李眉蓁抽籤與造勢，他都秉持作為黨員，支持黨提名人與支持江啟臣的努力，相信外面及內部力量整合起來，國民黨將更凝結擴大。

(中時 )