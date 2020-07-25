政府將防疫當反中，如今仍有大批陸生新舊生、新婚陸配與陸配子女無法回到台灣；對此，台北市家長會會長協會總會長徐正文認為，「不教而殺為之虐」，民進黨政府雖無法訴求兩岸一家親的立場，但台灣是自由民主的社會，在這片土地上，人民有信仰、受教育與結婚的自由，不應該以政治的力量，在無形中牽制，讓人民不能免於恐懼。

至於陸生方面，雖然教育部已開放應屆畢業陸生回台，但還有大批新舊陸生依舊無法回到台灣。徐正文說，少子化衝擊台灣高教，學生生源逐年減少，特別對私立大學來說，陸生是非常重要的境外生來源，現在因為疫情而阻絕陸生來台，政府只看防疫與操作仇中，沒有幫忙學校填補陸生缺額，對無法來台還有校方來說，壓力非常大。

徐正文也提到，這波應屆畢業陸生之所以能返台，也是歷經不斷地陳情及媒體報導，花了非常大的力氣，但最初在招生的時候，教育部也沒有提過，如果遇到大規模疫情發生時，陸生不能回來的前提，這次我方政府卻百般阻絕，「言而無信，不知其可」，政府在言教與身教都沒做好，「陸生何其無辜，這麼丟臉的事情，怎麼做的出來？」

先前大陸教育部曾在4月初曾宣布，禁止今年度陸生學位生來台，徐正文說，陸生很有可能在台灣漸漸絕跡，主要是我方對陸生不友善，陸生與家長相信也會擔心，來台就學有其風險，擔心被霸凌或被歧視，來台就學意願降低。

除了陸生，還有大批陸配及其子女在大陸，超過半年無法與台灣親友相聚，對此徐正文則提到，如果以新婚陸配來說，「牽紅線都來不及，但我們政府現在是在拆紅線」，無形中的牽制，等於是叫國人不要跟陸配戀愛結婚，但人民有信仰、受教育與結婚的自由，現在卻因為兩岸劍拔奴張，讓老百姓的生活不能免於恐懼，政府該檢討。

(旺報 )