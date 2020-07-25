金門浯島城隍廟表演輦轎藝術，天旋地轉式晃動、大搖擺，驚豔全場。（廖素慧攝）

金門浯島城隍廟表演公揹婆、打花草，非常有民俗藝術特色。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟、金門浯島城隍廟文化交流，邀請民眾來參加諸羅中元祭盛會。（廖素慧攝）

2020諸羅城隍中元祭將登場，農曆8月1日城隍夜巡夯枷解厄遶境祈福，金門浯島城隍廟首度跨海來交流，25日表演輦轎藝術，天旋地轉式晃動、搖擺演很大，驚豔全場，嘉義市長黃敏惠及嘉義城隍廟董事長賴永川邀請大家來嘉一起搖擺。

黃敏惠說，嘉義城隍廟中元祭宗教文化活動8月16日（農曆6月27日）開始，有一連串融合宗教、藝文的活動，今年更有金門浯島城隍廟的特色文化來嘉義交流，歡迎大家都來參與這個盛會。

賴永川說，嘉義城隍廟建廟300餘年，每年農曆7月遵循古禮舉辦城隍中元祭，今年8月16日起鼓通知鬼門將開，17日（農曆6月28日）豎燈篙、18日（農曆6月29日）在牛稠溪放水燈引導好兄弟，19日（農曆7月1日）鬼門開開普儀式，9月16日關鬼門，9月17日（農曆8月1日）城隍夜巡夯枷解厄遶境祈福活動，請到金門浯島城隍廟來交流。

浯島城隍廟主任委員楊耀芸說，該廟帶來輦轎、公揹婆及打花草金門傳統藝術表演，輦轎有原地搖擺、行進間搖擺、旋轉式搖擺、狂顛搖擺等4種搖天晃地的步法，公揹婆、打花草是結合民間故事的民俗舞蹈，希望讓更多人認識金門的文化。

(中時 )