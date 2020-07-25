中職富邦悍將新來的墨西哥籍左投邦威結束14天居家隔離後，已經出關練球，尤其他已經逐漸適應台灣炎熱的天氣，最快下周即可在二軍出賽，強化自己的實戰能力。

邦威說，富邦的教練們會用軟體拍影片，協助他進行調整，他覺得這對他的調整有很大的幫助，尤其在很多教練都抱持著同樣的支援態度，沒有不同意見的落差而加快調整腳步。

邦威是前洋基球員，他說，他曾經我國旅美投手王建民一起復健。去年邦威曾在美職白襪隊大聯盟出賽，邦威表示，他與中信兄弟投手李振昌曾是3A隊友，一起出賽。

邦威結束防疫的居家隔離、出關投入球隊練球，率先適應的是台灣的大熱天，邦威指出，他流了很多汗，不過比起上周，現在已經多少適應環境，感覺好很多了。

正式投入富邦的練球行列，邦威沒有適應不良，他說，到目前為止，沒有遇到狀況，什麼都很好。他正在加強變化球的犀利度，尤其強化變速球，讓它在比賽危機出現可以使用，然後想要慢慢增加投球量。

對於中職打者的特性了解多少？邦威認為，中職比賽的層級滿高的，1至9棒每位打者都難對付，他必須拿出百分之百的實力與打者對決。

(中時 )