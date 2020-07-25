剛進入夏季希臘就出現嚴重森林大火，火勢相當猛烈，22日以來當地就已經通報有72起火災，有關當局已經派出260名消防員及20架飛機進行滅火作業，不過火勢還是相當猛烈。

根據外媒報導，一直以來希臘夏季時都會有零星森林火災發生，不過今年狀況卻非常嚴重，從22日開始就通報了高達72起火災，其中大部分火災都迅速被撲滅。

（圖／達志／美聯社）

但希臘中南部城市科林斯（Corinth）附近村莊在近2日期間，就因當地森林爆發無法控制劇烈火勢，被下令撤離，目前已經投入260名消防員進行救援，同時也出動飛機幫助滅火，但仍傳出有1人受到輕傷的消息。

科林斯消防局長Stefanos Kolokouris對此表示，「目前當地火勢已經有減弱的現象，不過仍不能大意，必須要確保火苗被完整撲滅，否則死灰復燃的話，可能會造成更嚴重傷亡。」

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(中時新聞網)