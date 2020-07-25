北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮，副總統賴清德、彰化縣長王惠美等都出席，嘉賓雲集。（吳敏菁攝）

北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮，副總統賴清德致詞。（吳敏菁攝）

台灣生育率降到世界第一，少子化議題嚴重，北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮，副總統賴清德、彰化縣長王惠美等都出席，賴清德指出，台灣每年新生兒已經不到20萬人，積極推動補助，不能因經濟因素想生卻不敢生。

副總統賴清德表示，當任行政院長時，北斗鎮長楊麗香積極要求協助催生北斗鎮立聯合幼兒園，仔細了解，知道北斗公所庫存財3000萬元，鎮長卻用心推動多項建設，讓北斗人口逆向成長，鎮長更苦心，像媽媽、阿嬤的心一樣，不捨幼童還要送別鄉鎮，

賴清德說，少子化讓全國人不斷減少，北斗鎮在鎮長、代表會、縣長努力下，北斗鎮出生率不沒下降，看出鎮長不簡單，經過大家努力，終於有了這個美好結果。

賴清德說，台灣生育率只有1.017％，比日本還少，不生孩子原因很多，但政府絕不能讓想生孩子，卻因為經濟因素不敢生，擔任行政院長就編3、400億元的預算，照顧0到6歲。

這次為改善北斗鎮立幼兒園學習環境，縣府與鎮公所積極協助爭取各項資源挹注，聯合鎮立幼兒園總經費5940萬元，教育部國民及學前教育署補助2146萬元，縣款補助1794萬元，鎮公所也投入2,000萬元，提供寬敞適合幼兒學習之室內外空間，預計招收196名幼生，公立幼兒園都負擔，恰巧是政府補助。

縣長王惠美表示，縣府尊重鄉鎮需求，除補助興建聯合幼兒園，也繼續推動非營利幼兒園。今年有5所招生，2021至2024年連同大村聯合幼兒園，將有13案公共化幼兒園開辦，預估將有1098位幼生受惠。

北斗聯合幼兒園落成，地方視為盛大喜事，村長、代表會等都到場同歡喜、祝賀，嘉賓雲集，前縣長魏明谷、立法委員謝衣鳳、陳素月、黃秀芳、縣議員李浩誠、江熊一楓、黃盛祿、埔心鄉長張乘瑜、北斗鎮民代表會主席劉國卿、秀傳醫療體系集團總裁黃明和、教育處副處長張淑珠、各級民意代表、地方仕紳等人都到場。

(中時 )