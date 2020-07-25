新北市府社會局為協助弱勢家戶自立，連續7年與空軍作戰指揮部自強專案合作，鼓勵高中職畢業的同學報考士官兵，在受完訓擔任二等兵起薪就有34340元，比起時下大學畢業28K還具優勢，今上午64位學生參訪松山空軍松南營區，對報效國家相當感興趣。

社會局25日上午10時，由副局長許秀能帶領64位學生及家長前往松山空軍松南營區，參加空軍士官兵人才招募說明會，鼓勵經濟弱勢的家戶從軍報國，兼以改善家庭經濟。

作戰指揮部副參謀長劉兆瑞上校表示，現在士兵的薪水比他當年中尉還高，而且有許多的福利和進修、升遷管道，以及退場機制，當然權利和義務是相對等的，他歡迎有志青年可以報考國軍，尤其是空軍，經過體檢、智力測驗、體力測驗和口試等，平均錄取率約為2成。

目前在空指部所屬氣象聯隊服役的中士謝佳璇分享表示，她是樹人家商畢業，因父親開貨運車，要養育4名子女，非常辛苦，因此她在103年參訪時加入空軍志願士兵行列，一年後順利轉任士官，目前薪水有44K，姐姐及弟弟看她在部隊發展不錯，也分別於去年及今年報考並錄取。

謝佳璇表示，在空軍大家庭裡受到長官的照顧，也學習許多專業，氣象聯隊負責氣象觀測，另外空指部還有飛機修護、通信、航管、資訊等，她很慶幸以高職的學歷可以拿到44K，比起其他大學畢業的薪資還高。

許秀能表示，根據主計總處的統計，今年4月，15到24歲的青年失業率為11.15％，比全國4.03％的失業率將近高出3倍，尤其上半年受到疫情影響，青年求職更加困難，因此市府鼓勵弱勢家戶從軍報國，同時因參加自強專案而增加的工作收入，社會局會僅依基本工資2萬3800元來計算，不會影響原來的福利身分。

(中時 )