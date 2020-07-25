張孝全出席活動。（盧禕祺攝）

張孝全出席活動。（盧禕祺攝）

男神張孝全25日出席代言的日本調酒品牌活動，他在現場以乒乓球和粉絲一起同樂，結果全場只有他一人成功將乒乓球彈跳進酒杯中。他透露現在常常一整天都在家照顧小朋友，到了晚上很需要有自己放鬆紓壓的時候，就會自己或與老婆一起小酌，「大概2-4瓶就會很快進入狀態！」他自曝平常如果喝多時話會變多，還會盯著誰喝太少。

被問起奶爸的生活，他說自己至今還在習慣中，過程不覺得痛苦，看到小孩就會更感受到自己的責任，他每天除了幫兒子換尿布、餵奶，也會陪玩、幫洗澡。雖然因為疫情導致拍戲暫停，但也因此讓他參與更多孩子的成長過程，沒有錯過他成長的變化，兒子每天都在長大也帶給他許多驚喜，跟大人的互動、回應也愈來愈多，他現在還得常提醒自己不能罵髒話，因為小朋友已經會叫爸爸和許多單字，也會學他講話。

他說兒子很愛跳舞和開車，聽到喜歡的音樂就會開心起舞，是否很有表演細胞？他笑說，「人一多，就跟我一樣變話少」。至於將來是否可能帶兒子一起參加親子真人秀？他說沒想過，「盡量不要吧！」

他坦言當了爸爸後，比較少到酒吧喝酒，更多時間是自己小酌，或邀朋友到家裡一起喝，以前單身時偶爾會喝醉甚至很醉，但現在只會喝到剛剛好，因為只要想到隔天一早9點多就要配合小孩起床時間，就不敢把自己搞得太累。他偶爾也會在小孩睡著以後，跟老婆一起邊看影集、電影邊小酌，他坦言有了小孩後兩人世界確實變少，但偶爾家人、朋友會來幫忙看著小孩，讓他們夫妻兩也能出去吃吃飯。

好友楊祐寧跟他腳步也即將成為人夫，他說兩人有聯絡但沒多聊，因為對方還在工作，但有約好回來要碰面，聽到他快當爸爸也很替他開心。

中時電子報提醒您：飲酒請勿過量！

(中時 )