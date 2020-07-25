縣長楊鎮浯與來自大陸重慶的另一半張婭玲（前左）開心參加〈新移民公共事務協會〉在金大舉辦的親子活動。（李金生攝）

楊鎮浯說，金門平均每15戶家庭就有1戶為新住民家庭，顯示新住民已經成為金門重要的組成分子，非常歡迎她們加入金門這個大家庭。（李金生攝）

金門新移民公共事務協會理事長張莉帶領伙伴們用心規畫「心心相印、心電感應、我是你的眼」等8項闖關遊戲。（李金生攝）

現場近200位大人、小孩在笑聲、加油聲中，共度一段難忘的美好時光。（李金生攝）

金門平均每15戶就有1戶是新住民家庭，縣長楊鎮浯今（25）日偕來自大陸重慶的另一半開心參加〈新移民公共事務協會〉在金大舉辦的親子活動，與大朋友、小朋友在闖關遊戲中，共度歡笑親子假日。

這項以「暖心送情，有你在心-新移民親子夏日初體驗」為主題，在金門大學體育館登場的活動，吸引來自大陸和東南亞各地的新住民媽媽帶領小孩參加，洋溢滿滿的異國風情和多樣人文元素。

楊鎮浯縣長也偕來自重慶市的夫人張婭玲，帶著小朋友一起參加，為象徵溫馨、關懷的假日活動揭開熱鬧序幕，不少媽媽趕緊拿出手機，拍下金門大家長與大家同樂的畫面。

楊鎮浯說，金門平均每15戶家庭就有1戶為新住民家庭，顯示新住民已經成為金門重要的組成分子，非常歡迎她們加入金門這個大家庭，一起為曾是僑鄉的金門，帶來多元人文內涵，也寫下精采的生活日常。

金門新移民公共事務協會理事長張莉帶領伙伴們用心規畫「心心相印、心電感應、我是你的眼」等8項闖關遊戲，讓現場近200位大人、小孩在笑聲、加油聲中，共度一段難忘的美好時光。

(中時 )