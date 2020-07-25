國民黨候選人李眉蓁的論文風波持續發燒，但面對嚴峻選情，李眉蓁團隊仍按既定行程在25日下午5點舉行競選總部成立大會。不過，資深媒體人黃創夏也指出，為何要鼓吹李眉蓁應該「選而不競」。

黃創夏在臉書上表示，「給國民黨留條生路吧⋯⋯」，並指出這是為什麼鼓吹李眉蓁該「選而不競」的最重要原因！

網友們留言回應，「降低傷害」、「看到國民黨的表現，絕對不開生路，到今天還沒反省，還在怪別人，這種黨死路一條」、「我提醒他們專心對付民眾黨，否則老二地位也沒有」。

李眉蓁則在臉書上表示，25日下午5點要舉行競選總部成立大會，並指出國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安、 連勝文副董事長以及多位黨內重量級人士也會蒞臨輔選。此外，李眉蓁貼文中的「重量級神祕嘉賓」也引起外界猜測。

不過，今天被問到前高雄市長韓國瑜是否會來輔選時，李眉蓁也回應，競選總部團隊還在持續聯繫當中，但確定今天韓市長不會出席大會。

(中時新聞網)