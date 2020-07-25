位於台南市安南區的九份子重劃區，因北外環道路完工之後，10多分鐘即可抵達南科，交通利多促使九份子住宅大樓售價，從3年前的平均售價15.5萬元，漲至目前的每坪20萬元，漲幅達29.03％。

泰嘉開發在九份子的第四個大樓住宅建案「水律川」，25日下午舉辦熱氣球嘉年華活動，泰嘉總經理曾穎君表示，九份子目前的最大地主是在地的皇龍建設，泰嘉擁有大約10,400坪左右，排名第三。

曾穎君指出，泰嘉算是九份子重劃區最早進場推案的建案名單，2018年4月首次進場推出「水舞川」，當時的平均售價約15.5萬元，隨後陸續推出「水雲川」、以及「水岸青」，目前的「水律川」成交價平均約20萬元，等於不到3年，每坪售價漲幅約29.03％。

除了九份子是台南市生態環保住宅區之外，交通的重大利多，更是驅動九份子房市的重要因素，曾穎君表示，因為連接南科和九份子重劃區的北外環快速道路，陸續動工之後，可望在2025年全線通車，屆時，二者的開車交通時間，將大幅縮短到10多分鐘，比目前的30分鐘，節省超過一半的時間。

泰嘉行銷處長郭仲表示，交通便利驅使南科園區內的員工，對九份子重劃區情有獨鍾，以373戶的「水律川」來說，在售出的240戶當中，接近50％的買家來自南科，其它的買主則是台南市區內的傳統服務業、製造業自營商和主管。

郭仲指出，九份子重劃區的大樓產品，大多數屬於首購，不過，目前已有走向換屋的趨勢，例如總銷約40億元的「水律川」，2房產品規劃不到30％，反而是3房和4房所佔比例最多。

(工商 )