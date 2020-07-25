北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮。（吳敏菁攝）

北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮。（吳敏菁攝）

北斗鎮立聯合幼兒園25日下午舉行落成啟用典禮，副總統賴清德出席，縣長王惠美把握再次籲請推動化市鐵路高架化和二林精密機械園區進度，並指出未來北斗鎮還將建設整合性社福大樓，對長輩長照、托嬰中心、親子館、婦幼館以及家庭福利中心進行全方位照護。

王惠美指出，縣府積極推動公共化平價學前環境，2020年有5所非營利幼兒園招生，2021至2024年連同大村聯合幼兒園，將有13案公共化幼兒園開辦，預估將有1098位幼生受惠。而彰化縣迄今尚無托嬰中心，預計3年內將設置11個托嬰中心，讓長輩、小朋友與婦女都有一個優質的照顧環境。

副總統賴清德表示，台灣生育率在世界各國敬陪末座，1年新生兒不到20萬人，出生率1.017％，比日本還要低，因此當時挪出3、400億元預算來照顧0到6歲的小朋友，經了解就讀北斗鎮立幼兒園只需繳交註冊費，但因政府有就讀公托每月3000元補助，所以幾乎等於不用花錢。

北斗鎮長李玄在表示，北斗聯合幼兒園落成，是北斗鄉親期待已久的願望，也是見證北斗幼兒教育百年樹人的一刻，期望聯合幼兒園未來能夠提供本地幼兒更好的教育環境，也能讓家長安心把孩子留在身邊就讀。

(中時 )