為了藉由鏡頭呈現客庄營造的成果，保留屬於南投客家生活記憶，文化局25日辦理「南投客庄印象記憶攝影比賽」頒獎典禮暨攝影展記者會，比賽獎金達新台幣10萬元，共收件1683件，選出33件優秀作品，展出至8月5日。

南投縣文化局局長林榮森、議員賴燕雪等人皆到場參與頒獎儀式，林榮森表示，攝影是藝術的表現，也是一種對生活的記錄方式。南投擁有山明水秀的景觀和特色文化，希望透過攝影比賽，用鏡頭記錄南投客家文化發展。

銅牌得主來自台中的陳士奇敘述自身作品「回味往事」，拍攝得獎地點在南投信義鄉內茅埔老街中的綠美巷，那隱藏著一大片栩栩如生的彩繪圖牆，描述著過去客家人和原住民過年熱鬧氣氛。憶起拍攝當天，他巧遇一位年約8旬的奶奶，行動不便坐著輪椅，看著彩繪圖牆，彷彿時光又倒轉到她小時候的印象，便用相機記錄下動人一刻。

縣府文化局表示，此次聘請5位專業人士擔任評審，評選金丶銀丶銅牌獎各1名丶優選5名及佳作25名，合計33件優秀作品，每件皆為上選之作，而前三名得獎作品除了踏實、切合主題表現外，也表現出動靜美感。本次得獎作品自25日起至8月5日，於南投縣政府文化局日月展覽室展出，歡迎民眾蒞臨欣賞。

(中時 )