細偉乾屍被搬移至寺廟火化。(取自泰國頭條新聞)

泰國61年前曾發生一起駭人聽聞的連環殺人案，兇手細偉(黃利輝)被指連續殺害6名兒童，並取心挖腦烹食，被處決後還被製成乾屍，放置在博物館中展示，直到近日有民眾投訴指其示眾行為是違反人權，更指細偉極可能是冤案受害者，屍體才終於得以在近日火化。在火化儀式中，曾在電視劇內飾演「細偉」的男星瑟蓬也低調現身，送細偉最後一程。

食人魔細偉火化儀式在本月23號舉行，其中男星瑟蓬也低調現身會場，他受訪時表示自己只想安安靜靜來參加儀式，並表達對細偉的感謝，因為自己是靠細偉的名字和歷史才能被更多人認識。

細偉被處決後被製成乾屍，示眾60年才得以火化，瑟蓬在向細偉祭拜獻花說：「現在是你解脫的時候了，如果需要做什麼就託夢給我吧。」

細偉當年被指犯下連續殺童案，泰國政府為平民怨，將細偉處決後製成乾屍示眾，不過種種跡象卻顯示細偉極可能是被冤枉的。日前泰媒更採訪細偉生前好友、一位87歲的老翁，老翁說細偉生前生活過得非常辛苦，工作被騙錢，還要被冤枉成殺人魔，更直指細偉是被陷害的，細偉人非常好，不可能做出這種喪心病狂的事。而細偉的故事還曾被改編為電影《食人狂魔》（The Man Eater），由大陸男星段奕宏主演。

(中時新聞網)