直播》李眉蓁競選總部成立 韓國瑜、侯友宜確定不出席 17:102020/07/25 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁。（圖/本報資料照，袁庭堯 攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】李眉蓁於國民黨高雄市黨部舉辦競選總部成立大會｜2020.7.25 國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前受到論文門影響，爭議不斷，最後她聲淚俱下，宣布放棄中山大學的碩士學位，希望一切選戰可以回歸政策主軸；今日她在國民黨高雄黨部舉辦競選總部成立大會，揮別過去的種種爭議，衝刺選情。 李眉蓁論文案內幕？她：趙少康說的是真的 政治人物閃邊！碩論網遭塞爆 「老司機論文」竟一夕爆紅！ (中時新聞網) #爭議 #國民黨 #揮別 #李眉蓁 #高雄黨部 也許您會感興趣 政治熱門新聞 李眉蓁最新民調嚇死人 李正皓爆她的下一步 - 政治 李眉蓁完了嗎？他一算跌破眼鏡：她2022居然... - 政治 羅文嘉指民進黨早已不是他熟悉政黨 林濁水：說得客氣了 - 政治 羅文嘉喊民進黨遲早會出事 沈富雄：我有點看不起他 - 政治 羅文嘉嘆「遲早會出事」趙少康預言民進黨兩個結局 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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