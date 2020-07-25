【現場直播】李眉蓁於國民黨高雄市黨部舉辦競選總部成立大會｜2020.7.25

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁日前受到論文門影響，爭議不斷，最後她聲淚俱下，宣布放棄中山大學的碩士學位，希望一切選戰可以回歸政策主軸；今日她在國民黨高雄黨部舉辦競選總部成立大會，揮別過去的種種爭議，衝刺選情。

(中時新聞網)