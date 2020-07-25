《乘風破浪的姐姐》第三次公演，袁詠琳（CINDY）與萬茜、金晨、黃齡以及李斯丹妮等藝人組成「萬金齡琳丹」女團，演唱歌曲〈Gentlewoman〉，拿下全場最高票第一名全員晉級。隊長萬茜也特別提到能唱能跳又貼心的CINDY是她心中的「最強輔助」，時常會挺身而出的帶著大家用適合方式唱歌，也會在回宿舍時煮麵給大家吃，並且帶著大家做核心運動增加肌力。

袁詠琳在《乘風破浪的姐姐》節目表現亮眼，然而背後的準備工作卻是相當辛苦，五位姐姐能集合的密集訓練大約十天，所以十天內天天訓練持續12小時以上，如果遇到有姐姐有其他工作不能參加排練，其他團員就會拍攝練習影片給缺席的姐姐，一旦等到姐姐歸隊時，有一次已經是半夜一兩點，她們也是全員一起陪伴再次練習！

因為每天高強度的訓練，團員們通常回到宿舍都是餓著肚子沒有力氣再去特別準備食物，而這時候的Cindy就貼心的為大家煮泡麵，雖然宿舍沒有豐富的食材讓她大展廚藝，但她還是覺得用煮的泡麵至少會比姐姐們用水泡泡麵來得好吃，她也會幫團員們沖泡能量飲料，於是獲得團隊中「仙丹妙藥」之美名CINDY提及在參加節目的這幾個月以來，自己變得更加勇敢與成長不少，越來越自在的她希望可以常常逗大家開心，散發正能量，這也是在節目比賽中被大家看見後，對她來說最大的獲得。

也因為「乘風破浪的姐姐」這檔綜藝的大受歡迎，參與節目的藝人們也更受矚目，袁詠琳大開觀眾緣與知名度，已有二十多場商演、直播邀約上門，這也讓袁詠琳大大感恩於現在的忙碌，也謝謝這檔節目帶給她的收穫，表示更會在節目上全力以赴，呈現百分百演出，這次順利晉級，希冀每次演出都會帶來不一樣的呈現。

袁詠琳以性感帥氣造型登上時尚雜誌。《乘風破浪的姐姐》提供

袁詠琳在節目中唱跳演出。《乘風破浪的姐姐》提供

袁詠琳參加「萬金齡琳丹」女團。《乘風破浪的姐姐》提供

(中時 )