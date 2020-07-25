沈玉琳主持民視周六節目《玩命街頭》，蘿拉擔任助理，他本周偽裝成美食外送員，沒想到下樓取餐的是王瞳，趁著王瞳與蘿拉聊天的同時，他衝上前一把銬住王瞳，讓她在路邊嚇到花容失色，顧不得旁邊很多人瘋狂喊「不要不要」。沈玉琳說出遊戲規則，凡是被銬上手銬者可實現3個願望，她毫不留情說：「可是我的願望不想跟你一起完成。」並笑稱這是肺腑之言。

王瞳第1個願望是去游泳消暑，沈玉琳直接到商店幫助理主持蘿拉挑選泳裝，一見比基尼便衝上去整組連人型模特兒都抱走，嚇壞店家跟所有人，沒想到在游泳池的第一件事，3人居然是在泳池畔走秀，「2美與1野獸」的對比畫面讓大家不忍直視，技癢難耐的沈玉琳還堅持要表演「限定版威廉沈游泳教室」，荒謬大師傳授游泳秘訣第一步，就是要催眠自己是「保麗龍」，然後就會飄浮，讓眾人捧腹大笑。

王瞳（右）、蘿拉（左）身材超火辣。（民視提供）

離場時天色已暗，但王瞳沒有要放過沈玉琳，又帶著他去攀岩。王瞳在著裝完畢後。緩緩道出此行目的是「求姻緣」，岩牆頂端有愛心樹，只要在字卡上寫下聯絡方式，踩著紅色岩石攀上去，把姻緣卡掛起來，就可以成功換取姻緣。沈玉琳自告奮勇幫忙，孰料才爬不到10公尺就體力透支，手腳無力差點摔下來，只好換王瞳親自上陣，就在她成功爬上頂點要掛上去的同時，姻緣卡竟掉下來，讓沈玉琳激動大喊：「完蛋了！妳的姻緣掉了！」還是蘿拉出手相助，沈玉琳無厘頭又爆笑的一面，讓王瞳整集直喊：「求姻緣已經不重要，玉琳哥讓我快崩潰。」

(中時 )