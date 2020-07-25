大陸長江中下游沿江一帶近日頻頻暴雨，湖北恩施屯堡鄉馬者村沙子壩7月19日更發生山體滑坡，但這次滑坡沒有一人傷亡，完全要歸功於村民陳光明。因為，他在滑坡發生前發現山坡上一條詭異裂縫，心覺有異，立即通報地質災害監測小組。村民在有序撤離後即發生大規模滑坡，整個村落全遭殃，但沒人傷亡，村民大讚陳光明救了全村人！

據《中工網》報導，自6月上旬入梅以來，湖北恩施馬者村斷斷續續下了一個月的雨。7月16日，雨下了一夜。17日上午，村民陳光明身兼地質災害監測員照例在自己的責任範圍巡視。當天下午三點多做第二次巡視，陳光明發現山坡地上一條食指粗的裂縫。四點再看時，裂縫變大些，陳光明將裂縫拍照發到了地質災害監測員工作群裡。

地質災害監測人員立即趕赴現場，預判滑坡可能性較大後，果斷組織村民撤離。36個小時後，全部村民撤離完畢。村民回憶起撤離情景仍心有餘悸，指「能聽到家里地面裂開的聲音」，「就拿了兩三套不知道是厚還是薄的衣服，腳上的拖鞋也來不及換」，顯見情況之危急。

陳光明心細發現地裂縫隙，即時通報救了全村人。對此，陳光明自謙表示：「不存在救了誰，這就是我的責任」。

(中時新聞網)