國泰金控及NBA兩大品牌合作今年邁入第10年，雙方打造的的籃球夢想舞台「國泰NBA3x」，25日在台北實踐大學舉辦第3輪分區預賽。本周除了大專一般男、女子組賽事外，還邀請高中菁英女子組參與挑戰賽，參賽陣容堅強。參賽者包含HBL今年MVP淡商王玥媞、助攻后淡商黃巧鈞、南山隊長陳昱潔、及阻攻后普門陳芷英等人。

王玥媞在HBL賽後因為腰部舊傷，休息治療了近兩個月，她表示：「腰傷休息期間過得非常無聊，真的很期望能盡快復原回到球場上。」而國泰NBA3x是她傷後復出的第1場正式比賽。她表示，三對三賽事相較之下個人能發揮的空間很多，在個人單打更多的情況下，可以藉此了解到自己的優缺點，對於之後其他賽事和個人能力都會有所幫助。

「輸了就不要回來」是淡商教練對她們的這次賽事的「期望」，雖然在首場比賽，以6比8敗給南山A隊，但第2場發揮實力雪恥，以11比7擊敗對手滬江高中，成功晉級總決賽。王玥媞與黃巧鈞更是國中時期的隊友，培養絕佳默契，兩人一路從國中打到HBL冠軍，也期待能在接下來國泰NBA3x總決賽中再奪冠，一起完成高中生涯的最後1場賽事。

堪稱顏值最高的「微笑女孩」普門陳芷英，今年是第1次參與國泰NBA3x，她帶著學妹們一起參賽，在場上也給學妹們許多發揮空間。平時就有參加許多三對三賽事的她分享，這次賽事給自己的目標是「全力以赴」，更希望趁著暑假讓學妹們藉由比賽多多磨練。今年即將高中畢業的她也透露，接下來她將進入台科大，因為對數學很有興趣，未來想要從商。

頂著連3年國泰青年節三對三籃球賽冠軍、2019國泰NBA3x大專一般女子組冠軍的頭銜，來自桃園銘傳大學的楊雅婷，今年再度組隊參賽，誓言要拿下冠軍，找來去年國泰NBA3x大專一般女子組亞軍李芷彤合作，從高中就是隊友的兩人，在球場上發揮絕佳默契，首場比賽對上「趙雲你得扛」，以21比5奪下首勝，另外兩場也順利擊敗對手晉級總決賽，

楊雅婷表示：「去年獲得國泰NBA3x冠軍，能靠近夢想殿堂NBA，讓她留下美好的回憶，也很感謝國泰NBA3x提供這樣的機會，接下來也會努力練習，希望能在總決賽時，坐上衛冕者寶座！」

(中時 )