家家有本難念的育兒經！新手爸媽面對孩子時總是問題一籮筐，桃園醫院新屋分院復健科物理治療師謝寧（Demi）、職能治療師賴沛吟3月在podcast上成立「治療師的便利貼POST it」，用輕鬆的語調將專業醫療知識傳遞給大眾，也期望透過分享職能治療觀點，讓更多家長有效預防孩子成長中的淺在危險，達到真正的「預防勝於治療」。

本身就是podcast重度使用者的Demi，一直都有做網路廣播的念頭，在參與podcaster百齡果的228佈道大會後，便手刀購買相關器材，效率高得連賴沛吟都相當驚喜。Demi說，在醫院面對病人與家屬時，多少會有時間與空間上的限制，很難用三言兩語將醫療知識融入生活，但藉由podcast這個媒介，就能以輕鬆聊天的方式，將專業帶入生活。

由於Demi和賴沛吟本身都是媽媽，平時也會接觸早療兒童，便將節目的題材鎖定在兒童身上，舉凡爸媽最困惑的「ㄢㄤ不分錯了嗎？」、「孩子不開口說話，家長可以怎麼辦」，她們都摩拳擦掌、做足功課。兩人平時除了從生活中取材、延伸家長的問題外，同業們也多會慷慨給予建議，提供有趣的素材。

「治療不能只是治療！」賴沛吟和Demi笑說，身為治療師，服務族群多半侷限在病患身上，但她們更在乎的是「預防勝於治療」，若能讓聽眾以職能、物理與語言治療的觀點協助孩子、與孩子相處，或許就能預防更多潛在危險。

短短5個月，節目的收聽人次已飆升近10倍，聽眾黏著度也相當高。Demi分享，曾有聽眾私訊說podcast中給的觀念很明確、自己相當喜歡；賴沛吟也說，原先兩人只是想宣導育兒理念，沒想到做了性別認同的題材後，意外受到同志族群的關注，才發現宣傳特定理念的同時，也可以成為激勵其他族群的契機。

當韓劇《哈囉掰掰我是鬼媽媽》賺人熱淚的同時，兩人有了更大膽的嘗試，在即將上線的節目中，她們以「生死」為主題，和聽眾談論如何和孩子討論生命的消長。賴沛吟感嘆，死亡多半來得突然，當大人習於用隱晦的方式向孩子比喻時，就容易造成錯誤期待與長久陰影，因此Demi認為，要是能透過正確的語言和態度去陪伴孩子，就能避免他們受到傷害。

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(中時 )