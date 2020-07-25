因產業面臨「缺地」議題，新設園區緩不濟急！台中市政府繼「都市型」工業區立體化方案後，7月開放「非都市計畫」工業區立體化申請，鼓勵廠商立體化升級及翻新廠房；台中市經發局強調，都市計畫工業區上限為法定容積的30％，非都市計畫工業區，以總容積率400％為上限。

經發局指出，為加速推動「都市地區」及「非都市地區」的產業發展，經濟部提出既有的工業區，以提升容積率方式，強化產業用地使用效率；只要工業區內供工業生產直接或相關使用的產業用地上建築物，透過容積獎勵讓原本建築物「長高」，或是拆除建物後用新的容積率重建。

經發局說，有關容積獎勵項目，包括「新增投資」、「能源管理」、「捐贈產業空間或繳納回饋金」3項，其中廠商「新增投資」達平均每公頃4.5億門檻(不含土地價款)，平均每公頃再增加投資1000萬，增加容積率1％，最高給予容積獎勵15％。

「能源管理」容積獎勵最高可獲5％容獎，廠商先取得「ISO 50001能源管理系統」證書，給予容積獎勵2％後，如設置太陽光電發電設備於廠房屋頂範圍50％以上者，再給予容積獎勵3％；廠商也可透過「捐贈產業空間或繳納回饋金」再取得容積，最高獎勵30％。

台中市繼祭出「都市型」工業區立體化方案後，7月又開放受理「非都市計畫」工業區立體化申請，鼓勵廠商立體化升級及翻新廠房；未來包含神岡豐洲科技工業園區、潭子聚興產業園區、太平產業園區、仁化工業區及霧峰工業區，皆可向市府提出容積獎勵申請。

(中時 )