英特爾7奈米製程難產，終於鬆口考慮委外代工，消息傳出震撼半導體業界。有分析師指出，英特爾晶片若外包，就預告美國主導半導體時代落幕，隨著先進製程不斷推陳出新，英特爾未來5年完全追不上台積電，還不如把工廠賣給台積電。

美國財經媒體報導，在過去30年，英特爾一直是全球晶片製造龍頭，相較美國多數晶片業者關廠，或是賣掉當地工廠、將產線移往亞洲，英特爾始終未跟進，仍堅守在美營運，期待能做出更棒的產品。如今英特爾先進製程頻頻卡關，除了先前10奈米陷入困境外，這次7奈米製程也嚴重落後，導致周五股價暴跌16%，創下3月以來最大跌幅。

報導指出，英特爾7奈米製程出現瑕疵，比原訂時程延後半年推出，若決定委外代工，最有可能交給台積電生產。

Raymond James分析師Chris Caso表示，對一家以完美執行力掛帥的公司而言，英特爾這次歷經「驚人的失敗」，也意指英特爾在運算領域的主導地位將終結。

雖然英特爾執行長Bob Swan指出，半導體的生產地並不重點，但大陸已把自製晶片視為國家優先發展項目。不少美國政客和國安專家也認為，把先進技術輸出海外，可能會犯下致命錯誤。

Susquehanna分析師Chris Rolland在最新報告中提到，隨著先進製程技術推陳出新，未來5年內，英特爾要追趕台積電的機率幾乎是零，他認為，英特爾應該把工廠賣給台積電，但這種情形不太可能發生。

(中時新聞網)