每到了單數月25日就是統一發票開獎的日子，中獎號碼如下特別獎：03016191（獎金新台幣1,000萬元）、特獎：62474899（新台幣200萬元）；頭獎3組分別為33657726、06142620、66429962（新台幣20萬元），而有3位在統一超商消費的消費者，獲得千萬大獎。

（圖／CTWANT）

統一超商表示，共有3位獲得千萬大獎、4位200萬得獎者，另外雲端發票專屬獎也有2位百萬得主，其中千萬大獎部分，3人分別在嘉義市東區的嘉義大門市購買70元的CITY CAFÉ、桃園市楊梅區的新楊欣門市購買60元的熱狗大亨堡及飲料、屏東市頭前溪門市花費10元購買一份報紙。

特獎200萬元的4位得獎者，分別在台北市士林區的福氣門市購買零食、啤酒共354元、台北市中山區的林森北門市購買茶葉蛋、地瓜及日用品共305元、新北市永和區和和門市購買100元的日用品、高雄市左營區德昌門市購買日用品共花費180元。

此外還有2位雲端發票專屬獎百萬得主，1人在新北市土城區太陽城門市購買零食共花費39元、另1人則在新北市板橋區板安門市購買84元即食食品及飲料。

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(中時新聞網)