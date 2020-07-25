首發團民眾參觀桃機出境管制區，並在免稅店選購精品。（范揚光攝）

桃園國際機場「桃機樂友會」機場一日遊首發團25日登場，100位搶到頭香的民眾，分別前往桃機兩座航廈的出境管制區，體驗機場的服務設施，及免稅商店採購商品，並搭車參觀一般人禁止進入的機坪及滑行道，讓團員們大呼過癮。

「桃機樂友會」機場一日遊是由桃園國際機場產業發展協會及機場公司共同籌畫，活動內容包括參觀管制區內的主題候機室及免稅商店、空側機坪管制區導覽、享用機場貴賓室午餐，以及免稅店購物，其中機坪管制區導覽更被航空迷視為必去的朝聖項目。雖然每人需繳交報名費1000元，但由於行程內容深受歡迎，當初規畫的4000個名額被瞬間秒殺，主辦單位隨後追加1680個名額，據了解也幾乎銷售一空。

航空迷詹先生興奮地說，雖然自己幾乎每年都會出國，不過在機場都是來去匆匆，這次參觀之後，才發現很多有趣的地方，也了解機場的運作，並非之前想像中的那麼簡單。尤其是此行重頭戲搭車前往機坪，近距離觀賞地面設備，以及各式客貨機，加上專業的導覽解說，「根本就是值回票價！」

團員陳小姐也說，機坪導覽是印象最深刻的行程，這也是她第一次近距離觀察飛機起降前後的作業程序，透過解說也了解到地勤人員的工作內容，如果還有名額的話，願意再來第二次！

機場產業發展協會理事長古素琴表示，自從新冠肺炎疫情爆發後，機場客運量從每天十幾萬人掉到一千多人，機場相關業者業績跌至谷底，因此協會同業共同規畫機場一日遊行程，除了讓無法出國的民眾過過乾癮，也順勢刺激機場的消費商機，如果民眾反應良好，協會也將爭取更多梯次及名額。

(中時 )