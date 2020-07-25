暑假觀光旺季，高美溼地遊客如織，台中市交通局宣布7月18日至10月11日實施美堤街交通管制，禁止汽機車進入，並提供免費接駁專車，載送遊客前往木棧道。管制區內遊客因交管銳減，影響攤商生意，25日下午有20人拉白布條抗議市府強制封路，害慘他們生計。

抗議民眾拉起「搶救高美濕地」白布條，指控台中市政府疑似違法瀆職，圖利特定客運侵占高美溼地觀光資源，多次向市府相關局處陳情都無效，只好自力救濟。一旁攤商也說，每到暑假實施交管，所有遊客均搭接駁車進出，遊覽車團客及散客瞬間歸零，生意慘淡。

台中市公共運輸及捷運工程處副處長陳文政與台中市停車管理處長李春賢前往現場接下陳情書，強調將廣納地方意見，在兼顧生態保育與地方發展的前提下，解決長年以來的難題。

交通局長葉昭甫表示，高美溼地人潮最多的美堤街自7月18日起至10月11日實施交通管制，每逢國定假日或例假日下午2點至晚間8點，禁止汽機車進入，並提供免費接駁專車，途經第一停車場、景觀橋及木棧道，往返班次密集。

葉昭甫強調，免費接駁專車依照《政府採購法》公開招標，由得標業者提供接駁服務，一切依法辦理、公開透明，何來圖利？

針對周邊停車場經營，葉昭甫提醒，依停車場相關法令，經營收費停車場應先取得政府核發的停車場登記證，該局5月稽查高美溼地周邊停車收費業者發現並未依法申請登記證，將依《停車場法》裁處，籲業者儘速申請登記證。

(中時 )