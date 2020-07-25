「2020台北自然生態保育活動」25日在士林官邸熱鬧登場，現場共有34個攤位，今年度主題「生活永續．師法自然」，讓大家重新認識人與自然的關係，也同時呼籲一起守護生物多樣性，台北市副市長黃珊珊和產業發展局長林崇傑也到場參與開幕，有趣的是現場民眾帶著穿戴時尚的愛貓來到現場，黃珊珊和林崇傑也搶著拍照，展現十足親和力。

現場保育市集除了有好玩有趣的生態互動遊戲，還有實用好禮可以拿，這次也加碼提供士林官邸生態園定點導覽以及綠化教室麝香貓生態影片放映和行動書車說故事活動，讓大小朋友一起邊玩邊學，收穫滿滿，透過闖關遊戲，也能讓大家一同思考生態保育及永續發展的各項課題。

黃珊珊表示，北市府一直都相當積極投入生活永續的生態政策，包含推廣生物多樣性教育、維護自然棲地、提升能源再生使用率以及因應氣候變遷打造海綿城市等，希望民眾與北市府共同攜手，保護生態環境及提升都市的生態多樣性。

北市動保處則表示，配合此次活動主題，特別邀請到台灣仿生科技發展學會於攤位介紹仿生設計思維，透過模擬生物型態、生態系統等所設計出改善生活的科技與點子，例如蓮葉自淨效果研發的塗料、由蝙蝠海豚聲納發展而成的雷達探測器等實際應用例子於現場展出；北市動保處也特別設計「師法自然對對碰遊戲」帶大家一起學習大自然智慧。

(中時 )