紅牛創辦人金孫開豪車撞死人 8年後警突撤銷所有指控(影片源自Youtube)

行銷全球的紅牛（Red Bull）能量飲料，創辦人金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya），2012年駕車撞死泰國警察並肇事逃逸，且車禍5年後，逮捕令才正式發出，這5年以來，瓦拉育繼續過奢華享樂生活，而泰國警方近日表示，有關瓦拉育魯莽駕駛等罪嫌全部不起訴，並撤銷逮捕令。

瓦拉育撞死警察後繼續過奢華生活(圖片取自/美聯社)

瓦拉育是紅牛創辦人、泰國商人許書標（Chaleo Yoovidhya）的孫子，8年前、27歲的瓦拉育，在位於曼谷豪宅區住家附近，駕著法拉利撞死一名警察，當下雖被逮捕，但不久就以50萬泰銖（約台幣46萬）交保獲釋，而逮捕令卻等到5年後才發出，多項指控早在逮捕令發出前就已經失效，且逮捕令發出前幾天，瓦拉育搭乘私人噴射機逃到新加坡。

即使國際刑警組織也曾對瓦拉育發布通緝令，但前年撤銷紅色警報；泰國警察24日發表聲明，「我們在7月12號收到檢察總長通知，決定不起訴瓦拉育，並撤銷對他的逮捕令」，但警方並未解釋撤銷案件的原因，據悉瓦拉育賠償受害的警察家屬300萬泰銖（約台幣278萬），並同意不再追究責任。

此案經8年竟撤銷控訴，引起泰國民眾怒火，認為泰國司法對有錢人寬容；至於瓦拉育，有人發現他在倫敦生活，曼谷重大派對也可以看到他的身影。瓦拉育爺爺許書標於2012年逝世，他以30億美元的淨資產，被列為泰國第三大富豪。

(中時新聞網)