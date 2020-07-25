屏東縣府客務處在竹田鄉竹南村舉辦定向越野競賽，參賽者要在5個打卡點打卡，有選手帶著毛小孩一起參加競賽。（潘建志攝）

屏東縣竹田鄉竹南村是個「迷宮村」，村裡道路彎曲分岔，外地人進來後常走不出去，一直在村裡繞圈。屏東縣政府客家事務處25日在竹南村舉辦定向越野競賽，參賽者賽後笑稱，竹南村根本是「八卦陣」，走著走著就失去方向。

縣府客務處長陳麗萍說，竹南村的古地名為「頓物」，即「囤物之所」，是客家六堆的重要糧倉，為了防止敵人入侵，沿著溪河發展的竹南村特地將村內道路設計得彎曲分岔、易進難出，外人一進來就繞不出去，藉以保護重要的糧食。

竹南村長邱明川說，竹南村現有310戸、村民1000多人，因為道路拐彎複雜，即使有導航也容易走錯，外人進入後常得問路，村民被問多了，因此流傳一句玩笑話「問路的50元，帶路的100元」，就能發大財了。

25日舉辦的「用心認識自己家鄉，用行找出自己方向」趣味定向越野競賽，在村內朱王宮、柑園伯公、糧埤伯公、百子伯公、文筆亭設置5個打卡點，參賽者只能利用指北針，照著地圖號碼尋找打卡點，不得使用手機地圖。到打卡點後抽選一個謎題並填寫謎腳，集滿5個打卡及謎腳後返回終點。

陳麗萍說，一般定向越野賽都在自然山林中，很少辦在村落裡；會選在竹南村舉辦，除了村內道路像迷宮，具有挑戰性外，因其仍保有傳統客家村莊建築，可讓參賽者邊挑戰邊認識客庄文化。

最後由來自內埔的客家父子朱遠航、朱廷丰以26分48秒奪冠。朱遠航說，竹南村聚落形式很像八卦陣，他們先背下地圖，憑著方向感半走半跑完成挑戰；朱廷丰說，這個活動很有趣也很有意義，除了可訓練反應及判斷力，也能認識客家聚落與文化。

(中時 )