美國總統川普24日簽署4項行政命令，降低處方藥售價，希望減輕民眾的負擔。由於川普因應疫情的表現不力，飽受抨擊，加上反種族主義示威潮，讓他連任之路充滿變數，顯然想藉此舉挽回一點頹勢。

根據路透報導，川普簽署的行政命令包括允許從加拿大等國進口較便宜的處方藥物；二，要求醫藥公司把減免的藥價直接回饋給病患、亦即直接反應到最終藥價上，不允許中間商從中獲利。三，降低胰島素成本。四，是要求聯邦醫療保險（Medicare）購買的藥品價格必須與其他國家的價格一致。

然而川普簽署這些行政命令旋即引起製藥業者反彈。美國藥廠研究及製造商協會（Pharmaceutical Research and Manufacturers of America）發表聲明說，此舉乃「魯莽地轉移焦點，妨礙我們因應當前疫情、以及未來發生任何情況的能力。」

華爾街分析師懷疑這些行政命令究竟對藥廠會有多少影響，以及在實施上恐有困難。

但衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）在記者會上表示，新規定要求這些減價折扣回饋到老年人身上，可使老年人的處方藥成本減少多達30%，相當於每年減少300億美元。

川普過去已再三要求降低處方藥的成本和售價，但遇到不少阻力。國會至今仍未通過任何有關藥物價格的重大改革法案。

(中時 )