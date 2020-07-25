境外人士自動延長居留 5陸女順勢「加班」賣淫

北市萬華警方24日前往長沙街1家倒閉按摩店，當場查獲5名大陸籍女子，以觀光、依親名義來台從事性交易，警方發現她們原本今年3月時，居留證到期就應離台，但因新冠疫情影響，政府自動延長境外人士的居留時限，5名陸女便順勢「加班」，在台多做了3個月。

警方破門攻入廢棄按摩館。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

萬華警方日前獲報，西門町1家倒閉的按摩館暗藏春色，業者以LINE傳送小姐的樣貌、身材，客人選中後便前往該處，與小姐進行性交易，按姿色50分鐘要價3600至5000元。

警方24日晚間9時，以破門方式進入館內搜索，當場逮捕5名涉嫌賣淫的陸籍女子，另有4名嫖客，現場並查扣保險套、潤滑劑等證物，陸女供稱，每次所得業者抽1200至2600元。

警方發現，這些陸女都已在台「工作」半年多，其中3人去年9月就已來台，另1人則是1月時來台，因為疫情影響政府3月時，宣布在台合法停留的境外人士，不需申請便可以自動延長30天，7月時又再宣布延長1次，原本打算「工作」3個月就走人的陸女，也順勢留下來「加班」繼續賺錢。

警方偵訊後，將嫖客及陸女依社會秩序維護法裁處，5名陸女另依台灣地區與大陸地區人民關係條例送移民署收容，並擴大追查幕後的賣淫集團。

(中時 )