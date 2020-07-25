大溪分局三層派出所所長佘世國、警員楊鈞翰，24日23時許執行巡邏勤務時，在美山路上發現一名國小5年級男童蹲坐在住宅門口，警方上前關心後發現，男童是因大門鎖住無法返家，幸虧員警及時給予協助，讓他至派出所留宿一夜並提供熱呼呼的食物，以為男童回祖母家的祖父，接到警方通知後，趕緊在隔天早上將愛孫帶回家。

佘世國表示，黃姓少年從小父母離異，目前由其祖父扶養，祖孫兩人共同居住，當日深夜外出玩耍不小心把大門上鎖無法歸家，才蹲坐在家大門前。63歲的祖父說，少年比較好動，經常往外跑，昨晚將門窗上鎖後就入睡，不知道孫子外出玩耍蹲坐在門口無法進家門，因睡在2樓房間，當時也沒聽到警方呼叫聲，對於孫子深夜無法進家門也感到非常自責，也對警方熱心協助再三言謝。

警方呼籲，家中如有未成年子女或孫子女應多加關心與關懷，注意生活起居，掌握少男少女動態，避免發生不良後果。

(中時 )