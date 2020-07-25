副總統賴清德（左三）當年促成萬國通路鮭魚返鄉，專程參加萬國通路觀光工廠開幕，萬國董事長謝明振（左二）熱絡導覽介紹觀光工廠。（曹婷婷攝）

萬國通路打造全球最大旅行箱創意觀光工廠，工廠也呈現行李箱製造、檢測流程，讓參觀民眾了解一卡皮箱如何製作。（曹婷婷攝）

萬國通路投資35億增設產業園區，推動多角化經營模式，在台南市歸仁區成立萬國通路創意觀光工廠，試營運1個月已經吸引逾10萬人參觀，今天正式開幕，副總統賴清德當年促成萬國通路董事長謝明振鮭魚返鄉，也專程出席剪綵；謝明振表示，全球籠罩疫情之下，萬國與台塑攜手開發「抗菌行李箱」，為觀光、經濟、防疫加分。

萬國通路打造全球最大旅行箱創意觀光工廠，包括副總統賴清德、台南市長黃偉哲等人出席剪綵，場面盛大。台南市長任內一手催生這座觀光工廠的賴清德表示，當初得知萬國通路決定新設生產線，在他大力爭取下，謝董事長「阿莎力」決定鮭魚返鄉，不只為台南創造就業機會，也配合市府推動的觀光工廠政策，打造一座國際化觀光工廠。

謝明振表示，整座觀光工廠面積3.5萬坪、斥資35億元，從土地變更到一磚一瓦興建，前後歷時5年多，面臨諸多挑戰，總算在很多人協助下誕生，「這象徵了台灣人的精神，不屈不撓！」鑒於全球籠罩新冠肺炎疫情，他也宣布，將於8月8日攜手台塑推出PP射出抗菌行李箱。

台南市長黃偉哲表示，台南市擁有全國最多、共計24家觀光工廠，萬國通路投資35億於歸仁區增設產業園區，成為鮭魚返鄉標竿企業之一，尤其，萬國通路持續在台南深耕壯大與發光發熱，不但成為沙崙智慧綠能科學城最好的鄰居，也能與城市整體發展共進共榮。

(中時 )