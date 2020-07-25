「2020年第三屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽全國總決賽」，由雲科電機與海科運休前進明日的冠軍戰，雲科電機以18比5提前解決嘉藥運管；海科運休則是把握攻勢串聯擊對手失誤，以16比1於5局提前結束比賽。

各以中區及南區第一名進入全國賽的雲科電機與嘉藥運管的交戰，兩隊前兩局結束仍以一分差僵持不下，3局上半雲科電機開始發揮強大的攻擊火力取得5分，更分別在4、5局共取得12分擴大領先優勢，反較於嘉藥運管受限於雲科電機投手董家均及傅聖崴壓制之下僅取得2分，終場雲科電機以18比2於5局提前結束比賽取得冠軍戰門票，雲科電機已經連續兩年進軍冠軍戰，隊長徐紹恩表示，「去年奪冠只差一步，今年要贏回來。」

海科運休投手許家瑋。（大專體總提供）

最後一張冠軍賽門票之爭，由高苑休運與本屆挑戰三連霸海科運休之戰，海科運休一開賽就取得3比0的領先，2到5局再度啟動攻勢，一輪猛攻下13分，高苑休運本場比賽共啟用了五名投手，仍壓制不住海科運休的攻勢，又加上本場比賽6次失誤，最終海科運休以16比1於5局提前結束比賽，連續三年闖入冠軍賽，將挑戰系際盃首次三連霸。

今年系際盃冠軍戰重演第二屆的對戰戲碼，誓言挑戰奪回冠軍的雲科電機與挑戰三連霸的海科運休再度交手，比賽精彩可期，明日上午9點季軍戰將由高苑休運對戰嘉藥運管，冠軍戰將於中午12點開打，比賽地點繼續於新北市三重棒球場進行，請鎖定FOX體育台、SSUTV、粉絲專頁將全程直播。

(中時 )