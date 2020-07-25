海量數位公司暖贈球拍，由市議員陳清龍及運動局長李昱叡代表接受。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

由台中市政府運動局指導、台中市身心障礙體育總會主辦的「2020年台中市特奧羽球訓練站」，25日在國光羽球館開訓，提供特殊奧運會選手良好訓練平台；海量數位工程股份有限公司更捐贈選手每人2支球拍以及多雙運動襪，作為訓練使用，盼藉此扶植台中優秀選手。

市議員陳清龍指出，海量數位工程股份有限公司常年開發NAPA智能羽球拍以及競技型羽球拍，感謝海量數位的捐贈；期許台中選手未來能在各項賽事中獲得佳績，台中市身心障礙體育總會也感謝海量數位的慷慨捐贈，是特奧羽球運動員最好的後盾。

運動局長李昱叡指出，特奧羽球人口數逐年上升，而國立中興大學附屬台中高級農業職業學校為特奧羽球的搖籃，除培養出在國內賽事屢獲佳績的特奧羽球選手外，也指導2名選手參加2019年世界夏季特殊奥林匹克運動會，獲得一銀一銅的佳績。

李昱叡強調，市府將持續培養台中運動人才，讓體育在台中更加蓬勃發展。

(中時 )