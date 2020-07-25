永慶高中學生研製感應式洗手機，榮獲嘉義市創客挑戰賽第二名。（廖素慧攝）

永慶高中學生研製遠距體溫登記系統及智慧科技醫藥箱，奪下嘉義市創客挑戰賽第三名。（廖素慧攝）

北門高中學生說明研發太陽能酒精消毒器能自動噴酒精、護手乳。（廖素慧攝）

永慶高中學生設計智慧科技醫藥箱。（廖素慧攝）

嘉義市第一屆創客挑戰賽25日在市府舉行，雲嘉南學子參加，永慶高中研發2項防疫用品包辦第2、3名，總獎金3萬元，台南北門高中的太陽能酒精消毒器掄冠，抱走3萬元獎金，這款消毒器能自動噴酒精、乳液，消毒兼護膚，一機搞定。

北門高中學生說，「太陽能酒精消毒器」用控制板寫程式控制超音波感測器，感測到人的手就會自動噴出酒精、護手乳，因為酒精用多了易傷皮膚膚質，所以要擦護手乳，這台消毒品能移動、360度轉動，還能統計大數據知道使用率高低，很適合戶外機動性使用。

永慶高中學生說，他們研製「遠距體溫登記系統及多功能醫藥箱」智慧科技醫藥箱可用於對隔離檢疫者的遠端監測體溫、紀錄，醫藥箱能充電連結手機，語音聲控功能說國、台語攏會通，今年疫情爆發、開學後在學校就派上用場，下載這款APP監測及紀錄學生的體溫，省下紙張，且使用者能全面掌控體溫變化的資訊。

市長黃敏惠說，現在的孩子很棒，有想法就想解決方案，運用科技與機械技動手做出成品，思考、行動、動手做，這就是創客精神，市府舉辦挑戰賽，提供學子發揮創客精神的平台，希望鼓勵更多人樂作創客。

嘉義市政府以「才華橫『疫』新生活」為主題，舉辦創客挑戰賽，4月初選時有雲嘉嘉南4縣市58隊、200餘名國高中生報名，經評審出20隊進入決賽，25日在市府中庭決賽戰由各隊展示及說明作品，3位評審70％、網路票選10％及現場投票20％，3項的加總分數決定名次。

(中時 )