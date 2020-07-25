新加坡總理李顯龍今天下午，透過視訊記者會宣布新內閣名單。其中，副總理兼財政部長王瑞杰的接班人地位不變，更將在原有職位以外，獲額外委任為經濟政策統籌部長。不過，先前表示有意在兩年內退休的李顯龍表示，因應國內新冠肺炎疫情，他的退休計畫可能推遲。

執政黨人民行動黨贏得兩周前的大選後，李顯龍周六公布新內閣名單。教育部、交通部、環境及水源部和國家發展部等多個部門，出現大換血；本屆大選新人陳詩龍醫生，則被委任為總理公署部長、兼人力部和貿工部第二部長。

衛生部長顏金勇、貿工部長陳振聲和人力部長楊莉明將留任，繼續帶領新加坡在這抗疫艱難時期面對挑戰，共度難關，其中楊莉明並兼任內政部第二部長。新內閣將於下周一晚上7時宣誓就職。

在疫情帶來不確定因素之下，新加坡第四代領導班子表明，之前正式指定王瑞杰為總理接班人的抉擇不變。不過，現年68歲的李顯龍提到，雖然自己曾表示計畫在70歲生日之前退休，但現在因為疫情而出現變數。他說︰「很多事都取決於事態發展。我可以說的只是，我會處理好（疫情），並盡快在良好的情況下交棒予下屆政府。」

(中時 )