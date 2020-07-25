深獲日本人喜愛的台南愛文芒果，截至今年7月23日止，台南愛文芒果外銷日本已達630公噸。台南市長黃偉哲熱情召喚，台南愛文芒果在日本已樹立良好的品牌形象，歡迎日本朋友們一起來瘋芒果！

今年因疫情關係，台南的國際友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富士宮市無法派員參加於6月底舉辦的台南國際芒果節，但仍跨海訂購台南芒果，並在日本當地辦理台南芒果展售會。

群馬縣水上町連續7年採購台南愛文芒果，今年訂購量達790箱(共計2,015公斤)，再創新高，獲日本每日新聞、上毛新聞等報導。當地溫泉旅館及觀光農園將訂購的芒果做成糕點，以此作為期間限定商品招攬客戶，並在當地農產特賣會以「台灣‧台南的愛文芒果」為宣傳亮點，現場新鮮芒果及芒果口味糕點很快被搶購一空。

青森縣弘前市與台南的交流起源於蘋果與芒果，弘前市櫻野百貨自2012年起，每年皆辦理小型台南芒果特賣會，販賣新鮮芒果及甜點。今年弘前市的台南芒果特賣會也吸引當地媒體東奧日報、陸奧新報在7月23日開幕當天前往採訪，「大家每年都很期待好吃的芒果」。

靜岡縣富士宮市與台南在2017年台南國際芒果節時結為友誼市，之後，每年皆由市長或副市長率團參加芒果節。今年靜岡縣廳、富士宮市、富士宮獅子會及當地旅行社也初次嚐試，透過該縣駐台辦事處下訂台南愛文芒果，訂單達330公斤。

(中時 )