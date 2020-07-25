中市魔法少女特展。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中女兒館即日起至8月30日舉辦「魔法少女：一場關於變身的旅程」女孩特展，以女性議題為主軸，藉由生動活潑的魔法人物，呈現現實社會對於女性的印象，並展現女性找出自身長處與價值的歷程；策展人吳宛倫25日受邀出席市府社會局舉辦的性別思沙龍講座，分享展覽核心價值與設計過程，希望女性能打破刻板印象，找到自身的價值。

吳宛倫表示，女性受到許多社會約束與挑戰，她將這些元素設計成不同的展區，分別為「櫥窗少女」、「外貌協議會」、「武器製造所」、「魔法聯隊F」、「鏡之魔女」，代表社會對女性的刻板印象、標籤與職涯挑戰；她相信女性能從這些約束中找到突破點，一次又一次的變身，重新認識自己、從中成長。

社會局長彭懷真說，社會局積極推動性別平等，女孩特展主要探討女性在傳統社會結構下，如何跳脫框架，找到自信的過程，鼓勵民眾前往觀展，期許每一個人在觀展後，成為更具有信心及價值感的魔法少女。

台中女兒館為社會局公設民營的場所，透過台灣國家婦女館引薦，與樹德科技大學設計學院藝術管理與藝術經紀系畢業生、高雄市政府社會局婦女館合作，共同籌辦「魔法少女：一場關於變身的旅程」女孩特展，展覽期間每日前5名全程參觀展覽、填寫問卷，並於打卡區拍照、打卡、按讚、上傳女兒館臉書粉絲專頁者，可獲得精美限量小禮物。

(中時 )