高雄市長補選，民眾黨吳益政、國民黨李眉蓁、民進黨陳其邁「三腳督」，國民黨候選人李眉蓁日前被爆論文抄襲，YouTuber「比特王出任務」一份高雄街訪民調也出爐了，不過意外的是，李眉蓁仍拿到33%。

「Bit King比特王出任務」前進楠梓德民黃昏市場做街訪民調，結果陳其邁以20票(67%)，大幅領先李眉蓁的10票(33%)、吳益政的0票。

被問補選要選誰？一位婦人選陳其邁，被問為何選陳其邁時，她說：「我也不知道，我從以前都是投民進黨的」。一位先生選陳其邁的理由則是「他看起來比較會做事。」而有位攤商也選陳，她說，陳其邁應該會上手，因為以前他跟在陳菊身邊，如果他來當高雄市長，應該會比較了解；她對吳益政和李眉蓁則可能比較沒那麼清楚，等於還要摸索。

一位女騎士選陳其邁，是因為他在高雄住蠻久的，給他一個機會。一位先生選陳，是因對他比較有印象，也比較有經驗；至於吳益政，他比較沒接觸；而李眉蓁則是議員沒做幾任，當市長比較不適合，經驗不夠。還有選陳其邁的一位婦人說，陳比較有藍圖，可以開創讓高雄更亮眼。

一個正在用餐的小姐則選了李眉蓁，因為「有看過她做事」。一位賣蔬果的女攤商選李眉蓁，因為「她比較老實，很漂亮！」有個攤商則直接說：「選國民黨好了！」一位婦人被問到選誰，表情為難地說，「很難講」，當工作人員提醒3候選人的黨籍後，她選擇了李眉蓁。

此次街訪，有人則未表態或說不想選，有一名婦人就說，還在觀察，不過她覺得陳其邁勝選率比較高。一位女攤商則直言，都不選，都不喜歡。一個戴安全帽的婦女也直說：「我今年不選，都不想投」。一位開車的攤商也說都不選。

(中時新聞網)