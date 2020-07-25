國父紀念館館長梁永斐在台東生活美學館辦理簽書會。（莊哲權攝）

國父紀念館館長梁永斐的斜槓人生是畫家，出生屏東高樹鄉，1977年就讀台東師專，5年求學生涯，給了他許多生命的養分，就連太太也是台東師專的學妹，所以他把台東視為心靈的第2個故鄉，今天他在台東生活美學館辦理簽書會，梁永斐說，他的創作風格是「無法無天」，沒有框架，無拘無束。

梁永斐今天在台東生水活美學館辦理第9本專輯《書藝無界Ⅱ》簽書會，他說，出生成長的地方屏東縣高樹鄉是他心靈的第1故鄉，而求學的台東是他心靈的第2故鄉，5年年輕的歲月在校園學習，在台東這塊土地盡情揮灑，除要感激台東師專師長的諄諄教誨及滿滿的愛，為未來發展奠定深厚基礎外，也要感謝台東這片好山好水好人情，孕育其一身的書藝功夫，讓他有專業、體力及毅力去闖蕩江湖。

梁永斐服務公職30餘年間，公餘之暇，勤奮創作不輟，至今已完成11個縣市14場次的全國書藝巡迴展，更利用公餘大量閱讀藝術書籍，加強對東西方藝術家作品風格的研究，並潛心研讀佛經，對於萬物感悟更加靈敏，以致能孕育充沛的創作能量。

梁水斐也將傳統書法經由多層次的書寫，結合彩墨技法蛻變成畫，突破書法與藝術的傳統界線，進而達到「書畫合一」的境界。

從這第9本專輯《書藝無界Ⅱ》的作品中可窺探其近年的創作風格，係從傳統化為形韻，形韻成為蛻變，蛻變轉化為繽紛，繽紛升華為無界的過程，也就是從「書有法」逐漸到「書無法」，再到「無法無天」，沒有框架，也沒有法的拘束，無法就是萬法，無拘無束任逍遙。

(中時 )