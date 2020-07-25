銀粘土指導老師王逸如說，利用銀粘土在家就可打造小銀飾。（莊哲權攝）

獨一無二的金屬加工飾品人人愛，但是價位偏高，現在有一種銀粘土，在家自己就可以做出屬於自己特有的銀飾，台東縣政府文化處舉辦帶狀藝術課程，邀請銀粘土創作老師，教民眾輕鬆製作屬於自己的銀飾。

「CLAYWAY銀黏土製作所」執行總監王逸如說，銀粘土算是「新金工」，在日本被稱為是「優雅的金工」，不像傳統金工必須敲敲打打，因為質地是軟的，方便捏塑，不需要一大堆金工設備和工具，只要雙手和創意就可以輕鬆完成1個屬於自己獨特風格的999純銀飾品。

王逸如表示，「CLAYWAY銀黏土製作所」從回收廢棄電子材料製成「銀黏土」，到作品完成、教學材料推廣到教學推廣回收是1條龍的封閉式循環，透過銀黏土手作體驗，落實「永續經濟、循環設計」的品牌理念，將來也希望在台東推廣。

昨天在台東美術館教室裡，學員安靜又仔細地從造型設計、烘乾、研磨、燒成、拋光、表面處理6個步驟，輕鬆打造出只屬於自己的銀飾，都很有成就感。

台東縣政府文化處表示，「帶狀藝術課程」邀請得到德國紅點設計獎的團隊到台東開設「金工銀飾課程」，引進多元豐富又親民的藝術媒材讓民眾動手做，讓藝術融入民眾一般的生活當中。

(中時 )