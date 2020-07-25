國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁25日傍晚成立競選總部，主打藍營青壯世代團結。晚會預計晚間6點開始。暖場時，李眉蓁競選總部榮譽主委王金平登台高呼「選三遍就是要讓3號當選」，呼籲票投李眉蓁。

競選總部成立大會由高市議員陳美雅、台南市議員謝龍介擔任主持人，高市議會代理議長陸淑美、花蓮縣議長張竣、屏東縣副議長盧文瑞、宜蘭縣副縣長林建榮、嘉義市副市長陳淑慧、新竹縣長楊文科等人先後上台助講。

國民黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前主席洪秀柱等大咖稍晚也會到場應援，「男神」立委蔣萬安、立院黨團總召林為洲、智庫副董事長連勝文都將到場助講，青壯派領袖團結送暖，為李眉蓁加油打氣。李眉蓁強調，這正是展現藍軍的大團結。

王金平在國民黨書長李乾龍陪同下上台向選民喊話，王金平說，高雄在兩年內就有三次投票，「選三遍就是要讓3號當選」，呼籲支持者要把票投給李眉蓁，他相信李眉蓁一定會當好市長。

前高市議長夫人林絲娛感謝台下民眾、為正義站出來。她強調，過去的兩年韓市長團隊盡心盡力為高雄打拚，她化悲憤為力量、勇敢的站出來挺眉蓁，連任3屆的眉蓁對市政熟悉，也關心市民的福祉，一心一意推動高雄的建設，重視孩子的教育。

林絲娛強調，6月5日罷免市長那一天，她失去關懷弱勢、浩然正氣的許崑源，是非公義蕩然無存。如果許崑源還在世，看到社會如此紛擾，一定會相當惋惜，國民黨需要團結才能贏得勝利。

對於韓國瑜、侯友誼不會出席，李眉蓁解釋，昨天本來就沒有安排侯市長，因為他在新北市忙著市政，但仍會彼此溝通時間，到時候侯市長應該會南下幫他輔選。

至於韓國瑜是否輔選，李眉蓁說，競選總部團隊還在持續聯繫當中，但確定25日韓市長不會出席大會。

李眉蓁團隊原本想邀請韓市府副市長李四川出席總部成立大會，但李因身體微恙開刀，不方便現身。

(中時 )