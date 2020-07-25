金門〈金寧鄉村市集派對-童玩篇〉今（25）日登場，穿梭人潮將鄉公所廣場渲染得熱鬧滾滾，紅男綠女、老老少少在風箏、竹槍和美味小點心中，共度吃喝玩樂的歡欣假期。
這項由鄉公所用心規畫的假日活動，以開放式的親子同樂為主軸，打造充滿「童趣」的氛圍，琳瑯滿目的攤位有親子DIY區、童玩遊戲區、在地小農文創區、美食充電站、政令宣導區及表演野餐區，吸引大人小孩蜂擁來到。
其中，親子DIY體驗有造型多樣的風箏，也有古早回憶的竹槍、免插電的童玩，還有一起試做美味小點心，都讓人在全家總動員中，玩得好開心!主打自產自銷，減少運輸成本的在地小農產品，也讓人看到農業鄉的競爭力。
金寧鄉內社區發展協會設攤共襄盛舉外，包括在地大型商家「家樂福」、「昇恆昌」、「台開」也熱情加入，各種特色美食和商品，都讓活動更加多采多姿。
這項假日活動明（26）日下午14時起至18時，仍將在金寧鄉公所前廣場舉辦，鄉公所歡迎大朋友、小朋友相偕來走走看看。
(中時 )
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