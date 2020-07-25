三灣水梨節行銷口感清脆、水分充足的三灣梨，吸引客地遊客到產地採購新鮮美味的鮮果。（何冠嫻攝）

三灣鄉盛產水梨，口感清脆、甜美多汁廣受消費者喜愛，建立苗栗優質水梨的品牌形象，吸引各地遊客到水梨產地品嘗香甜的鮮果美味，進而帶動觀光產業發展。

三灣水梨栽種面積約80公頃，盛產豐水梨、蜜雪梨、新興梨、晶圓梨、幸水梨、秋黃梨等，為三灣鄉主要經濟作物。苗栗縣政府補助三灣鄉公所每年舉辦三灣水梨節協助在地果農行銷，

今年三灣水梨節25、26日在三灣鄉五穀廟廣場盛大登場，除推動農特產品展售，並以清涼戲水區、精彩歌舞表演，吸引親子踴躍前往，在炎熱天氣清涼一夏。25日苗栗縣長徐耀昌、三灣鄉長溫志強等人，並頒獎表揚在苗栗縣豐水梨評鑑競賽中，勇奪特等獎的陳添正及頭等獎廖進財、陳光洋3位三灣鄉果農，大讚得獎者憑藉豐富經驗，克服天候不穩定影響，將品質維持在水準之上。

徐耀昌表示，辛勤果農種出甜度高、品質好的水梨，建立苗栗優質水梨的品牌形象，更打響三灣梨的知名度，一年一度的水梨節不僅吸引遊客到展地選購新鮮多汁的鮮果，並且體驗在地客庄人文風情及休閒農業之美，期盼藉品嚐、採購清脆香甜水梨的行銷活動，能帶動觀光產業發展。

(中時 )